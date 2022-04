Führungsriege der Warendorfer SU bleibt unverändert

Die Fußball-Abteilung der Warendorfer SU geht mit einer unveränderten Führungsriege ins kommende Jahr. Die Funktionäre kündigen aber an, dass sich für die Zukunft ein neues Team finden muss. In der Abteilung läuft es rund – mit Ausnahme der Schiedsrichter-Situation.

Es läuft derzeit vor allem im organisatorischen Bereich rund in der Fußball-Abteilung der Warendorfer Sportunion. Die neuen Kabinen sind lange fertig und auch der neue Kunstrasenplatz, dessen offizielle Einweihung am 6. August stattfindet, wird bespielt.

Zudem geht die Abteilung mit einer unveränderten Führungsriege ins kommende Jahr. Für jeweils ein Jahr wurden der Vorsitzende Michael Grothues, Kassenwart Andreas Grothues und Seniorenobmann Ralf Sennhenn wiedergewählt. Weitere zwei Jahre bleibt der stellvertretende Seniorenobmann Markus Mumm im Amt. Weiter wurden die Jugendobleute Andreas Dütting und Romas Bosse sowie Altherrenobmann Marco Walther in ihren Positionen bestätigt.

„Aber es muss allen klar sein, dass das in dieser Konstellation nicht ewig weitergeht“, machte Michael Grothues klar, dass sich für die Zukunft ein neues Team finden muss, da er und seine Vorstandskollegen das Zepter auf Sicht weiterreichen wollen. „Die Struktur mit dem tollen Platzangebot und den Kabinen ist geschaffen worden, nun müssen sich auch mal neue Leute finden.“

Der Zulauf ist derzeit sehr hoch bei den Fußballern. Alleine 2021 kamen im jüngsten Bereich der G- und F-Jugend 60 Aktive hinzu. 868 Mitglieder zählt die Abteilung zurzeit. Das ist vom bisherigen Allzeit-Höchststand von 912 gar nicht mehr so weit entfernt.

Probleme bereitet allerdings die Schiedsrichter-Situation. Fünf Unparteiische stellt die WSU aktuell, acht müssten es aber sein. Daher fallen in jedem Quartal erhebliche Strafzahlungen an. „Da wollen und werden wir etwas tun“, so Grothues.

Vom 13. bis 15. Januar 2023 soll in der Sportschule der Bundeswehr wieder die Hallenkreismeisterschaft der Frauen nach zweijähriger Corona-Zwangspause ausgerichtet werden. Ob das möglich ist, wird die Pandemie-Situation entscheiden.

Sportlich läuft es trotz des feststehenden Abstiegs der Senioren-Reserve von der Kreisliga A in die Kreisliga B sehr ordentlich. Krönen möchte man die Saison mit dem Aufstieg der Ersten in die Bezirksliga. Dafür mahnte Ralf Sennhenn die Unterstützung der kompletten Abteilung an.

Geehrt wurde für ihre 70-jährige Mitgliedschaft in der WSU und ihren Vorgänger-Vereinen Anneliese Grothues, 60 Jahre sind Bernie Stähler und Herbert Seifahrt dabei. Auf ein halbes Jahrhundert bringen es Peter Lorenz, Holger Niemeyer und Peter Trabold.