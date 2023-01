Für den BBC Münsterland seht einiges auf dem Spiel

Platz vier steht auf dem Spiel. Nur Platz vier? Der aber berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs. Und auf dem Weg dorthin können die BBC-Spieler einen direkten Kontrahenten abhängen. Allerdings muss es besser laufen, als im Hinspiel

Julian Lammering (l.) und Sören Gebauer empfangen mit dem BBC Münsterland am Samstag zum Verfolgerduell in Warendorf die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden

Am Ende der Saison in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga bestreiten die ersten vier Mannschaften der Tabelle mit Halbfinale und Finale die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Drei der vier Plätze sind an die Bulls aus Thüringen, den RSV Lahn-Dill und Hannover United bereits sicher vergeben, der vierte ist allerdings hart umkämpft.