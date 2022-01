Für den BBC Münsterland wird es in Köln viel leichter als gedacht

So leicht hatte sich der BBC Münsterland das wichtige Spiel bei den Köln 99ers ganz sicher nicht vorgestellt. Die Warendorfer hatten das Geschehen jederzeit im Griff. Die erwartete Niederlage am Tag darauf beim RSV Lahn-Dill tat dem BBC nicht weh.

Sören Müller (r.), mit 41 Punkten überragender Akteur, und der BBC Münsterland waren nicht aus der Balance zu bringen und fuhren in Köln einen ebenso deutlichen wie wichtigen Sieg ein.

Die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland haben das direkte Duell im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga bei den Köln 99ers gewonnen. Und das in beeindruckender Manier. Mit 82:58 (48:25) fiel der Sieg am vergangenen Samstag ebenso souverän wie ungefährdet aus.