Für Stefan Hamsen ist ein WSU-Sieg alternativlos

Das nennt man Kontinuität. Denn Landesligist WSU und Stefan Hamsen halten es künftig auch ein achtes Jahr miteinander aus. Gerade haben sich Verein und Trainer auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt. Gut möglich, dass die Nachricht dem Team am Sonntag zusätzlichen Rückenwind verleiht. Denn ein Sieg ist alternativlos.

Pünktlich zum Rückrundenauftakt an diesem Wochenende haben sich Stefan Hamsen und die Warendorfer Sportunion auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Spielzeit geeinigt. Der Trainer der Landesliga-Handballer geht damit in seine achte Saison als Trainer der Emsstädter.

„Die Entscheidung soll gut überlegt sein, schließlich geht auch viel Zeit dabei drauf. Da mache ich mir wie jedes Jahr Gedanken und bewerte für mich persönlich, ob es mir noch Spaß macht. Das tut es und wird auch nicht dadurch gebremst, dass es zwischendurch mal knirscht. Das gehört dazu, wenn man sich danach wieder zusammenrauft und es besser macht“, beschreibt Hamsen den Entscheidungsprozess.

Klares Votum für den Trainer

Ein Beweggrund für seine Vertragsverlängerung ist auch das Stimmungsbild innerhalb der Mannschaft. „Vor allem weil ich es schon so lange mache, ist es mir wichtig, dass ich nicht zur neuen Saison in die Kabine komme, wenn die Spieler das nicht wollen. Mir wurde vermittelt, dass das nicht der Fall ist“, berichtet Hamsen.

„ »Es werden schwierige Aufgaben auf uns zu kommen. Stefan ist dabei ein wichtiger Bestandteil, um diese auch in Zukunft zu bewältigen« “ Kevin Wiedeler, Sportlicher Leiter der WSU

Warendorfs sportlicher Leiter Kevin Wiedeler ist sich sicher, mit dem 41-Jährigen weiterhin den richtigen Trainer für die Mannschaft zu haben. „Es werden schwierige Aufgaben auf uns zu kommen. Stefan ist dabei ein wichtiger Bestandteil, um diese auch in Zukunft zu bewältigen.“ Co-Trainer Jan Kolodzei wird der WSU ebenfalls erhalten bleiben und Hamsen auch in der kommenden Spielzeit zur Seite stehen. „Die Zusammenarbeit macht mir Spaß, und ich glaube, dass wir ein gutes Modell für die Zukunft haben“, erklärte Kolodzei.

„ »Im Hinspiel haben wir nicht clever gespielt und verloren, Sonntag machen wir es besser« “ Stefan Hamsen verspricht für das Heimspiel Besserung

Am Sonntag um 17 Uhr empfängt die Warendorfer SU die Sportfreunde Loxten II. Die Gäste haben im neuen Jahr bereits ein erstes Pflichtspiel beim Ligaprimus in Steinhagen bestritten, gerieten dort jedoch mit 17:34 unter die Räder. Für Hamsen ist klar, dass nur ein Sieg zählt: „Zu Hause müssen wir so ziemlich alles gewinnen, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Im Hinspiel haben wir nicht clever gespielt und verloren, Sonntag machen wir es besser.“

Nach der kurzen Winterpause sind alle Spieler wieder regeneriert und einsatzbereit. Mit 8:10-Punkten rangiert die Sportunion derzeit auf dem siebten Tabellenplatz, mit lediglich drei Punkten Rückstand auf Platz zwei. Von den zehn Mannschaften werden mindestens vier den Weg zurück in die Bezirksliga antreten müssen. Um das zu vermeiden, ist ein Sieg am Sonntag Pflicht.