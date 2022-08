Gastgeber gewinnt den Dressurpokal

Der RFV Ostbevern veranstaltete ein hochklassiges Turnier. Dabei konnte sich der Verein auch selbst belohnen, da in etlichen Prüfungen die Siegerschleifen an seine Mitglieder gingen. Ostbevern gewann auch den Sparkassen-Dressurpokal.

Berühmter Name und eine gute Leistung: Cecilia Beerbaum (Riesenbeck), Tochter von Ludger Beerbaum, gewann in Ostbevern mit Compagnon ein Stilspringen der Klasse L.

Dass sich die Turniere des Reit- und Fahrvereins Ostbevern in den vergangenen Jahren zu Top-Veranstaltungen mit immer größerem Einzugsgebiet entwickelt haben, ist in der hiesigen Pferdesportszene schon längst kein Geheimnis mehr. Einmal mehr wurde dies am vergangenen Wochenende unter Beweis gestellt.