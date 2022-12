Gefeiert wird beim BBC auf jeden Fall

Das wird eine runde Sache. Das Heimspiel des BBC Münsterland am Samstag. Ungeachtet des Ausgangs. Denn Grund zum Feiern gibt es ohnehin. Schließlich „nullt“ der Verein. Ein Sieg würde die Stimmung natürlich noch steigern.

Wenn der BBC Münsterland am Samstag ab 17 Uhr in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga in der Warendorfer Josefschule gegen Hannover United die Hinrunde beendet, dann soll auch etwas gefeiert werden.