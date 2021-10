Gelingt Warendorfer SU II gegen VfL Sassenberg die Trendwende?

Hochmotiviert ins nächste Duell: BW Beelen mit Mohamed Mara (r.) – hier gegen Jens Quante vom SC Hoetmar – empfängt am Sonntag den BSV Ostbevern.

Im Fokus des zehnten Spieltags der Fußball-Kreisliga A steht das Derby zwischen der zweiten Garde der Warendorfer Sportunion und dem Tabellenzweiten VfL Sassenberg.

Warendorfer SU II – VfL Sassenberg (Sonntag, 13 Uhr). Die Zweitvertretung der WSU empfängt den Nachbarn aus Sassenberg zum Derby. Vor dem Spiel könnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Die Mannschaft von Trainer Axel Theres wartet seit drei Partien auf einen Punktgewinn und steht nach acht Spielen nur noch einen Platz vor den Gefahrenzone. Der VfL aus Sassenberg steht dagegen auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Marvin Westing ist richtig gut in die Saisongestartet und stellt zudem mit bislang erst zwei Gegentoren die beste Abwehr der Kreisliga A.

BW Beelen – BSV Ostbevern (Sonntag, 14.30 Uhr). Beelen empfängt Ostbevern. Die Mannschaft von Trainer Stefan Bruns wird nach dem 5:0-Derbysieg in Greffen hochmotiviert sein, den ordentlichen Saisonstart fortzusetzen. Ostbevern konnte die letzten zwei Spiele gewinnen und reist mit breiter Brust nach Beelen.

TSV Handorf – SC Füchtorf (Sonntag, 15 Uhr). Füchtorf reist zum bisher ungeschlagenen Spitzenreiter nach Handorf. Mit dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende hat die Mannschaft von Trainer Thorsten Butz den letzten Tabellenplatz verlassen. Ein Hoffnungsschimmer für die Füchtorfer ist außerdem die zuletzt mäßige Punkte-Ausbeute der Handorfer. Die Münsteraner haben in den letzten beiden Partien keinen Sieg geholt.

SC DJK Everswinkel - SC Münster 08 II (Sonntag, 15.30 Uhr). Everswinkel empfängt die Zweitvertretung von Münster 08. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen muss die SC-DJK-Mannschaft von Trainer Frederik Isselhorst nun punkten, um den Abstand auf die Abstiegsränge halten zu können. Nach dem Punktgewinn von Münster 08 II gegen den Spitzenreiter TSV Handorf könnte das eine knifflige Aufgabe sein.

SG Sendenhorst – FC Greffen (Sonntag, 15 Uhr). Für die SGS fühlten sich die letzten beiden Spiele wie ein Rückschlag an. Die Ergebnisse gegen Westbevern (1:2) und Füchtorf (1:1) waren zu wenig für die Ansprüche von Trainer Florian Kraus: „Wir müssen wieder in die Spur kommen und aktiver Fußball spielen“, erklärt der Sendenhorster Trainer. Gegen den FC Greffen soll die Trendwende am Sonntagnachmittag vor heimischer Kulisse gelingen. Weiterhin problematisch bleibt die personelle Situation bei der SGS. Auch gegen Greffen stehen Kraus zahlreiche Spieler verletzungs- oder urlaubsbedingt nicht zur Verfügung.