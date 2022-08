Gerechtes Unentschieden zwischen VfL Sassenberg und Gievenbeck II

Weit entfernt war der VfL Sassenberg gegen den 1. FC Gievenbeck II nicht vom Auftaktsieg. Letztlich war das 1:1 aber gerecht. „Das ging schon in Ordnung“, fand auch Kapitän Stefan Wortmann mit dem Blick darauf, dass viele wichtige Akteure gar nicht dabei waren.

Louis Niemerg (l.) markierte per Kopf die Sassenberger Führung im Auftaktspiel der Kreisliga A gegen den 1. FC Gievenbeck II. Am Ende trennten sich die Mannschaften 1:1.

Weit entfernt war der VfL Sassenberg gegen den 1. FC Gievenbeck II nicht vom Auftaktsieg. Letztlich war das 1:1 (0:0)-Unentschieden in der Fußball-Kreisliga A1 aber gerecht. „Das ging schon in Ordnung“, fand auch Kapitän Stefan Wortmann mit dem Blick darauf, dass viele wichtige Akteure am Freitagabend gar nicht dabei waren.