Gnadenloser VfL Sassenberg schlägt auch Warendorfer SU II

Der VfL Sassenberg bleibt in der Erfolgsspur. Im Derby bei der Warendorfer SU II gab es am Sonntag einen 2:0-Auswärtssieg. Die Sassenberger zeigten sich gnadenlos effektiv.

Der VfL Sassenberg bleibt in der Fußball-Kreisliga A1 in der Erfolgsspur. Im Derby bei der Warendorfer SU II gab es am Sonntag einen 2:0 (2:0)-Auswärtssieg.

In einer weitgehend unspektakulären Partie siegten die Gäste verdient, da sie die wenigen Chancen konsequent nutzten. In den ersten knapp 20 Minuten tat sich nicht viel, da die Hausherren erfolgreich verteidigten, ohne aber selbst nach vorne durchschlagskräftig zu werden. Dann nahm sich jedoch Sassenbergs Daniel Langliz die Kugel, marschierte aus dem linken Mittelfeld durchs Zentrum an mehreren Warendorfern vorbei und schloss aus 25 Metern unhaltbar für Manuel Langenbach zum 1:0 für die Gäste ab (27.).

Wiederum Langliz prüfte den Torhüter aus 30 Metern – nun ohne Erfolg. Dann wurde er von Stefan Wortmann mustergültig frei gespielt, passte auf Patrick Rockoff, der keine Mühe hatte, zum 2:0 zu vollenden (37.). Die WSU kam nur zu einer Chance, doch der Schuss von Niklas Schulze Relau strich am Tor des Tabellenzweiten vorbei.

Im zweiten Durchgang verwaltete der VfL mehr als dass er auf den dritten Treffer drängte. Die WSU kam besser ins Spiel und hatte auch Möglichkeiten, um an dem Resultat noch etwas zu drehen. Allen voran Alen Fehratovic hätte es spannend machen können, er verwertete eine mustergültige Flanke aus fünf Metern jedoch nicht (77.). Die Gäste hatten nur noch sporadische Kontermöglichkeiten durch Rockoff (53.) und Vogelsang (83.). „Zwei Einzelleistungen durch Langliz haben das Spiel entschieden. Das war nicht das Gelbe vom Ei, aber der Sieg geht in Ordnung“, sagte Sassenbergs Trainer Marvin Westing. Etwas anders sah es Stefan Blanke, der den urlaubenden WSU-Trainer Axel Theres vertrat. „Die Leistung war in Ordnung. Sassenberg war gnadenlos effektiv, aber wir waren in der zweiten Hälfte sogar die bessere Elf. Einen Treffer hatten wir uns verdient.“