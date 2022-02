Gregor Surmann geht bei WSU ins siebte Jahr

Der 55-jährige Gregor Surmann bleibt den Kreisstädtern treu und wird die A-Juniorenfußballer der Warendorfer Sportunion auch in der Saison 2022/23 trainieren.

Wenn man Gefallen an einer Sache gefunden hat, gibt es eigentlich keinen Grund, daran etwas zu ändern. Das dachte sich auch Gregor Surmann als Trainer der A-Jugendfußballer der Warendorfer Sportunion in der Landesliga und hat seinen Vertrag in der Emsstadt bis zum Sommer 2023 verlängert.