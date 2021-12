Große Überraschung im Derby zwischen Sassenberg und Füchtorf

Das ist eine große Überraschung: Der SC Füchtorf gewann das Derby beim VfL Sassenberg mit 3:2. Die Gäste gingen vor 300 Zuschauern dreimal in Führung. Vom dritten Treffer waren die Sassenberger so geschockt, dass danach mehr als 20 Minuten lang fast nichts mehr ging.

So wichtig der 3:2 (2:1)-Erfolg des SC Füchtorf im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 war, so bitter war die Niederlage im Derby vor 300 Zuschauern für den VfL Sassenberg im Rennen um den Aufstieg. Fakt ist, dass in der aktuellen Form die einen unten und die anderen oben nicht wirklich etwas zu suchen haben.