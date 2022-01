Gute Chancen für den Drittletzten

Es ist zwar noch lange nicht in trockenen Tüchern, zur Winterpause spricht allerdings viel dafür, dass die Mannschaften auf den drittletzten Plätzen in den A- und B-Kreisligen den Klassenerhalt sicher haben. Die jeweils Letzten und Vorletzten steigen ja ohnehin ab, alles Weitere hängt von der Anzahl der Bezirksliga-Absteiger in den Fußballkreis Münster ab.

