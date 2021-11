Die Entscheidung ist gefallen: Die Hallenkreismeisterschaften der Fußballer werden in diesem Jahr stattfinden. Allerdings herrschen auf dem Bundeswehr-Sportgelände strenge Regeln.

Fußball: HKM in Warendorf

Nun ist es amtlich: Die Fußball-Hallenkreismeisterschaften – sowohl die der Herren als auch die der Damen – laden in diesem Winter wieder zum Budenzauber in der Halle A der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf ein.