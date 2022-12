Hamsen fordert vehement einen Sieg

„Wenn wir in der Rückrunde noch weiter am Klassenerhalt schnuppern wollen, dann muss das ein Pflichtsieg sein“, sagt Stefan Hamsen vor der Partie seiner Warendorfer Sportunion beim FC Greffen. Und „das ist ganz und gar nicht respektlos gegenüber Greffen gemeint“, betont der WSU-Trainer.

Marius Hippler (r.) und die Warendorfer Sportunion sind in Greffen gefordert.

„Wenn wir in der Rückrunde noch weiter am Klassenerhalt schnuppern wollen, dann muss das ein Pflichtsieg sein“, sagt Stefan Hamsen vor der Landesliga-Partie seiner Warendorfer Sportunion am heutigen Samstag ab 19.15 Uhr beim FC Greffen.

Was sich zuerst nach großspurigem Getöse anhört, relativiert sich schnell. „Das ist ganz und gar nicht respektlos gegenüber Greffen gemeint. Ganz im Gegenteil“, erklärt Hamsen. „Die haben so großes Verletzungspech, dass ich größten Respekt davor habe, dass die überhaupt schon vier Punkte geholt haben.“

Und wer zwei Siege eingefahren hat, der kann sicher auch einen dritten holen. „Wir müssen da mit aller Macht gewinnen wollen. Das wird eine Sache der Einstellung werden“, ist sich der WSU-Übungsleiter sicher, der wahrscheinlich seine Bestbesetzung aufbieten kann. „Das wissen auch meine Spieler und ich denke schon, dass sie das verstanden haben. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, diese zwei wichtigen Punkte mitzunehmen.“