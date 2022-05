Hannah-Michelle Wilken auf dem Bronzeplatz

Der „Preis der Besten“ auf dem Gelände des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) brachte für die heimischen Reiter zahlreiche Erfolge. Die neben den Deutschen Jugendmeisterschaften wichtigste Nachwuchsveranstaltung auf Bundesebene in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren, die auch erste Weichen für die Teilnahme an den Europameisterschaften der jeweiligen Altersklassen und Disziplinen stellte, kam beim Unwetter, das am Freitag Teile Nordrhein-Westfalens schwer heimsuchte, noch gut davon.

