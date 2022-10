Heimspiel Nummer eins für VfL Sassenberg

Die Handball-Saison ist schon einige Wochen alt und noch immer haben die Landesliga-Damen des VfL Sassenberg kein Heimspiel bestritten. Das ändert sich am Samstag um 18 Uhr.

Lutz Strauch (M.) und die Handballerinnen des VfL Sassenberg haben am Samstag – nach drei vorausgehenden Auswärtsmatches – Heimrecht gegen Eintracht Mettingen.

Am Samstagabend um 18 Uhr empfangen Sassenbergs Landesliga-Handballerinnen den VfL Eintracht Mettingen in eigener Halle. Die Gäste stehen nach zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen auf dem fünften Tabellenplatz. Gegen Gronau gab es in einem torreichen Aufein­andertreffen zuletzt einen 39:35-Erfolg.

Für Sassenberg ist es das erste Heimspiel der laufenden Saison. Zuvor absolvierte die Mannschaft um Trainer Lutz Strauch drei Auswärtsspiele, von denen sie zwei Begegnungen für sich entscheiden konnte und eine verlor. Am vergangenen Wochenende unterlag Sassenberg beim Tabellenführer in Kinderhaus knapp mit 25:26. Eine bittere Niederlage, die jedoch schnell abgehakt werden soll.

„Vorige Woche haben wir in letzter Sekunde den Ausgleich erzielt, der uns dann leider wieder aberkannt worden ist. Da kann man sich jetzt aufregen oder nicht, entscheidend waren aber unsere Fehler vorher. Das ist ärgerlich, aber sei es drum. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir unser erstes Heimspiel positiv gestalten und unsere guten Leistungen nicht nur über 20 Minuten oder eine Halbzeit bringen, sondern über die vollen 60 Minuten“, fordert Strauch.

Aller Voraussicht nach ist er für dieses Vorhaben, wie schon in der Woche zuvor, auf Torhüterin Annika Bröckers aus der zweiten Mannschaft des VfL angewiesen. Die etatmäßigen Torhüterinnen stehen aufgrund von Corona-Erkrankungen und Urlaub vermutlich nicht zur Verfügung.