Hesse - neuer Name, aber ein alter Bekannter für den TuS

Dennis Hesse ist zurück im Kreis Warendorf. Nach dem der 28-Jährige (vormals Bonin) seit dem 1. Juli 2020 für Victoria Clarholz spielte, kehrt der Mittelfeldspieler in den Raum Warendorf zurück und trägt ab sofort den Dress des TuS Freckenhorst. Für die Feidiek-Fußballer war Hesse bereits vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 aktiv, dann wechselte er nach Clarholz, von wo er nach der Saison 2018/19 schon einmal beim TuS angeheuert hatte. Beim Oberligisten aus dem Kreis Gütersloh kam Dennis Hesse in der Hinrunde der aktuellen Saison nicht über Kurzeinsätze hoinaus. Der vielfältig einsetzbare Defensivspieler, dessen Heimatverein die Warendorfer SU ist, trainiert seit Anfang dieser Woche mit dem TuS-Kader. „In unserer personell höchst angespannten Situation wird Dennis uns sehr helfen können – als Führungsspieler auf und neben dem Platz. Er kennt das Freckenhorster Umfeld, er kennt mich als Trainer und hat viele Freunde hier. Wir freuen uns sehr, dass er wieder da ist“, sagte TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann. Das für den kommenden Sonntag geplante Testspiel gegen den SC Greven muss aufgrund des personellen Engpasses beim TuS ausfallen. Am 29. Januar steht dann das Freundschaftsspiel beim VfL Sassenberg an. Das erste Meisterschaftsspiel im neuen Jahr bei der SG Telgte ist für den 12. Februar angesetzt.