Hiobsbotschaft trübt Everswinkeler Freude

Eines war vor der Begegnung in der Handball-Landesliga klar: Will der SC DJK Everswinkel den Klassenerhalt schaffen, dann muss gegen das Schlusslicht gewonnen werden. Mit dem Druck konnten die Gastgeber dann vor den eigenen Zuschauern recht gut umgehen und die Spielvereinigung Hesselteich-Siedinghausen beim 30:23 (16:14) letztlich auch deutlich in die Schranken weisen.

