Hochklassiges Turnier beim SC DJK Everswinkel

Hochkarätiger Handball wird Sportbegeisterten am kommenden Sonntag (21. August) in der Everswinkeler Kehlbachhalle geboten. Passend zum 50. Jubiläum der Handball-Abteilung lädt der SC DJK zum Eber-Cup ins Vitusdorf.

Sechs hochklassige Damenmannschaften messen sich zwei Wochen vor dem Saisonbeginn. Mit Fortuna Düsseldorf und SFN Vechta nehmen auch zwei Drittligisten an diesem Vorbereitungsturnier teil. Gespielt wird zunächst in zwei Dreiergruppen (ab 9.30 Uhr). Anschließend finden das Halbfinale (ab 15.30 Uhr) und die Platzierungsspiele statt. Das Finale beginnt um 19 Uhr.

„Wir hoffen, dass wir viele Leute durch so ein tolles Teilnehmerfeld für den Handballsport begeistern können“, berichtet Abteilungsleiter Raphael Wierbrügge. Für das leibliche Wohl der Zuschauer wird natürlich gesorgt sein. Der jüngste Handballwuchs kann sich zwischendurch auf einer Hüpfburg austoben. Der Eintritt zum Eber-Cup ist frei.

„Wir sind jetzt in der heißen Phase der Vorbereitung“, erklärt Oberliga-Trainer Frank Martens, der am vergangenen Wochenende mit seiner Mannschaft ein Trainingslager in Aurich absolviert hat. „Den Eber-Cup sehe ich als Gradmesser, wo wir aktuell stehen. Bei den stärkeren Gegnern sollte das Ziel lauten, das Halbfinale zu erreichen und den Drittligisten Paroli zu bieten“, so Martens, „natürlich wollen wir bei der 50-Jahr-Feier auch attraktiven Handball bieten.“