Hoffnung auf eine spannende Saison

Jetzt beginnt die Saison in der Bezirksliga 7 mit Vizemeister TuS Freckenhorst und Aufsteiger BW Beelen. Der Kreis Münster-Warendorf ist mit fünf Vereinen in der Staffel vertreten. Es sind zwei starke Aufsteiger dazugekommen.

Alle Plätze sind gut erreichbar. Zumindest von den Fahrwegen her können sich der TuS Freckenhorst und BW Beelen auf eine entspannte Bezirksliga-Saison freuen

Am Wochenende fällt der Startschuss im Amateurfußball. Auch die Bezirksliga 7 öffnet ihre Pforten. Viele hoffen, dass die Meisterschaft nicht so einseitig wird wie in der vergangenen Saison. Zumindest Soests letztjähriger Rivale TuS Freckenhorst wird seine Ansprüche womöglich etwas zurückschrauben müssen.