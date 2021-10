Höhenflug hält an – Ems Westbevern besiegt auch SG Sendenhorst

Der Höhenflug in Vadrup hält an. Jetzt schlägt Ems Westbevern sogar schon einen der Großen der Liga. Nach einer beeindruckenden ersten Halbzeit gewann das Team von Andrea Balderi gegen die SG Sendenhorst mit 2:1.

Andrea Balderi sah am Donnerstagabend eine grandiose erste Halbzeit seiner Mannschaft – „die bisher beste in dieser Saison“, wie der Ems-Trainer nach dem Spiel sagte.

Im Sommer haben viele Experten, auch aus den eigenen Reihen, dem SV Ems eine schwierige Saison prophezeit. Mit zwei Niederlagen zum Start schienen die Westbeverner die düsteren Prognosen zu bestätigen. Jetzt sieht die Lage ganz anders aus, am Donnerstagabend hat die Mannschaft sogar einen der drei Großen der Fußball-Kreisliga A1 geschlagen. Mit dem 2:1 (2:1) in einem vorgezogenen Spiel gegen die SG Sendenhorst feierte Ems den insgesamt fünften Sieg und den vierten in Folge – und ist, zumindest bis Sonntag, auf Tabellenplatz vier geklettert. Der Höhenflug in Vadrup hält an.

2:0-Führung verdient

Regen und Sturm hatten sich zum Anpfiff verzogen, aber die Kälte kroch den Zuschauern in die Glieder. Dafür war der Auftritt der Gastgeber in den ersten 45 Minuten herzerwärmend. Die Sendenhorster waren zwar zunächst mit einem Kopfball gefährlich (9.), danach spielte fast nur noch der SV Ems. Trainer Andrea Balderi sprach später von der „bisher besten Halbzeit in dieser Saison“. Die Gäste leisteten erstaunlich wenig Gegenwehr. Die 2:0-Führung für Westbevern nach knapp 40 Minuten war verdient. Erst nutzte Sebastian Deistler eine flache Hereingabe von Christian Nosthoff (18.), dann köpfte Oliver Hollmann eine Flanke von Hendrik Schlunz ins Tor (39.).

„ »Über das Gegentor habe ich mich gefreut. Das hat uns gutgetan.« “ Andrea Balderi

Bitter nur der Anschlusstreffer mit dem Pausenpfiff zum 2:1, als Marek Ratering völlig blank stand. Oder doch nicht bitter? „Über das Gegentor habe ich mich gefreut. Das hat uns gutgetan“, sagte Balderi nach der Partie. „Das hat die Spannung bei uns hochgehalten.“

Leidenschaftlich kämpfte seine Truppe im zweiten Durchgang. Der Druck der Sendenhorster wurde immer größer, aber das Ems-Bollwerk hielt stand. Michael Licher (82.) und Hendrik Schlunz (85.) vergaben dicke Konterchancen. „Das war eine Top-Leistung heute“, strahlte Balderi. „Durch die erste Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient.“

Die Westbeverner haben jetzt mehr als zwei Wochen Zeit, den Höhenflug auszukosten. Erst am 7. November spielen sie wieder. Dann kommt der SC Hoetmar zur Mannschaft der Stunde.

SV Ems: Budde – Neufend, Wewelkamp, O. Hollmann, A. Hollmann (83. Döbbeler) – Ch. Nosthoff, K. Leifker (75. Everwin), Licher, N. Engberding (75. D. Schlunz) – Deistler (46. F. Engberding), H. Schlunz. Tore: 1:0 Deistler (18.), 2:0 O. Hollmann (39.), 2:1 Ratering (45.).