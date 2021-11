„Hotelzimmer in Berlin schon gebucht“

Die Fußballer der Warendorfer SU empfangen am heutigen Donnerstag den Landesliga-Sechsten VfL Senden zum Pokalspiel im Volksbankstadion. Coach Roland Jungfermann ist trotz dreier Ausfälle zum Scherzen zumute.

Drei Westfalenligisten, zwei Landesligisten und drei A-Kreisligisten haben sich für das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal qualifiziert. Mit dabei ist auch die Warendorfer Sportunion, die heute Abend um 19.30 Uhr den VfL Senden im Volksbankstadion empfängt.

Im Duell des A-Kreisligisten gegen den aktuell Sechsten der Landesliga ist die WSU natürlich der klare Außenseiter. Das waren die Emsstädter aber auch in der Runde zuvor, als sie die Bezirksliga-Kicker von GW Gelmer sensationell hoch mit 7:1 aus dem laufenden Wettbewerb beförderten. Ist da also vielleicht die nächste Überraschung möglich?

„Ja sicher, wir haben doch schon die Hotelzimmer in Berlin gebucht“, scherzt Trainer Roland Jungfermann, um dann gleich wieder Tatsachen auf den Tisch zu legen. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, was wir haben. Wenn wir zehn Spiele gegen Senden machen, gewinnen wir eins. Vielleicht ist das ja gerade dieses eine.“

Verzichten müssen die Gastgeber dabei auf die kranken Johannes Niehoff und Frederic Leve sowie berufsbedingt auf Laurence Wacker. Zudem hat Niklas Fromme noch Trainingsrückstand.