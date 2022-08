Jakisch schwärmt: „Es war einfach überwältigend“

Warendorf

Bei den Europameisterschaften in München erreichte Thomas Jakisch in der Altersklasse 60 als sechstbester Deutscher das Ziel. „Ich habe wirklich alles abgerufen, was mein Körper leisten konnte“, sagt der Triathlet aus Warendorf. Er hat schon das nächste große Ziel vor Augen: die WM.

Von Dietmar Lohmann