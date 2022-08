Jakisch und Lüdorff sind Mitfavoriten

Nach zweijähriger Coronapause nehmen über 1200 Athleten auf den verschiedenen Distanzen den Sassenberger Triathlon in und um den Feldmarksee in Angriff. Zu den Favoriten auf ihren Distanzen gehören Jann-Paul Jakisch und Svea Lüdorff.

Der Warendorfer Jann-Paul Jakisch, hier bei seiner Fahrt zum dritten Platz im Jahr 2019, will in diesem Jahr beim Sassenberger Triathlon noch einen oben draufsetzen.

Am Sonntag ist es wieder soweit: Nach zweijähriger Coronapause werden über 1200 Athleten auf den verschiedenen Distanzen den Sassenberger Triathlon in und um den Feldmarksee in Angriff nehmen. Für viele geht es dabei um die Veranstaltung an sich und die persönliche Leistung, es gibt aber auch die ambitionierten Sportler, die ganz vorne mitmischen wollen.