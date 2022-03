Janine Heickmann in Beckum in der Erfolgsspur

Das angenehme Frühlingswetter lud eigentlich schon zu einem Freiluftturnier ein, aber in Beckum wurde diesmal noch in der Halle geritten. Mit Erfolgen auch für Pferdesportler aus dem Kreis Warendorf.

Bei bestem Frühlingswetter, das eher zu einer Freiluftveranstaltung als zu einem Hallenturnier motivierte, veranstaltete der Beckumer Reiterverein sein Reit- und Springturnier. Dabei präsentierten sich die Außenanlagen des Vereins in ganz neuem Glanz. Denn mit Zuwendungen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten in NRW“ und viel Eigenleistung hatten die Mitglieder einen neuen Außenplatz und diverse Paddocks für die Optimierung der Pferdehaltung angelegt, was die Reitanlage deutlich aufwertete.

Zwei Stilspringprüfungen der Klasse A auf Ein- und Zwei-Sterne-Niveau dominierten den ersten Tag. In der Ein-Sterne-Prüfung siegte Janine Heickmann (ZRFV Ostenfelde-Beelen) mit der erst siebenjährigen Westfalenstute Colina K mit der Wertnote 7,7. Mit der Note 7,6 verfehlte Mona Kobrink (RV Oelde) mit Lord Ludwig nur knapp den Sieg und belegte Platz zwei.

In der Zwei-Sterne-Prüfung mussten die Warendorfer Teilnehmer den Gästen aus den Nachbarkreisen die Spitzenplätze überlassen. Hier ging der Sieg an Lara Roß (RV St. Hubertus Wolbeck) mit Claire (8,2). Die beste Reiterin aus dem Kreis kam ebenfalls vom ZRFV Ostenfelde-Beelen. Dies war Charlotte Winkelkötter mit Lobanas auf Platz drei (7,5).

Die emotionalste Prüfung war eine Mannschaftsdressur der Klasse A. Hinter dem siegreichen Team aus dem Kreis Gütersloh kamen Nina Marie Tigges (RV Oelde) mit Hemingway, Sabine Abert (RV Oelde) mit Florentina As, Carina Weinekötter (RV Oelde) mit Fleur de la Cour und Lara Holtmann (RSG Marburg-St.Vit) auf den zweiten Platz ein. Den dritten Platz holte sich derweil die Equipe des RV Lippborg-Unterberg.

Beste Teilnehmerin aus dem Kreis Warendorf in der Dressurreiterprüfung der Klasse L war am zweite Tag Lucy-Marie Schröder (RZFV Ennigerloh-Neubeckum), die mit ihrem Reitpony Dejavue OL mit der Wertnote 7,2 Platz vier belegte. Gewonnen wurde die Prüfung von Simon Mewis (Hamm) mit Dear best Friend (7,8). In der Dressurreiterprüfung Klasse A belegte Lilli Sofie Appelbaum (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) mit Devil´s Dream als bestes Paar aus dem hiesigen Kreis Platz drei mit der Note 7,5.

Vielseitiges Reiten war in einer Kombinierten Dressur- und Springprüfung der Klasse A angesagt. Hinter der Siegerin Sinja Diercks (Steinhagen) mit Dante Devino (7,8) folgten zwei Paare aus dem Kreis. Zweite und Dritte wurden Lucy-Marie Schröder mit Dejavue OL (7,45) und Johanna Nienkemper mit Caya (7,4), die beide für den RZFV Ennigerloh-Neubeckum an den Start gingen.