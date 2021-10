Jessica Süss und Leonie Habrock überzeugen

Erfolgreich präsentierte Grand-Prix-Reiterin Jessica Süss beim Dressurturnier des RFV Alverskirchen-Everswinkel einige Nachwuchspferde. In einer L-Prüfung überzeugte Leonie Habrock vom RFV Milte-Sassenberg. Der Sieg in der M-Dressur ging an eine Starterin des ZRFV Lienen.

Beste Teilnehmerin aus dem Kreis Warendorf in der L-Dressurprüfung war Leonie Habrock (Milte-Sassenberg) mit Sweet Heart auf Platz drei.

Auch die in Warendorf lebende Grand-Prix-Reiterin Jessica Süss nutzte beim Dressurturnier in Everswinkel das Angebot an Jungpferdeprüfungen, um einige Nachwuchspferde erfolgreich zu präsentieren.

So sicherte sie sich mit Farbentanz die Dressurpferdeprüfung der Klasse A für vierjährige Pferde. Bei den Fünfjährigen belegte sie mit Dynoro Platz zwei und mit Family Affair THC den fünften Rang. Besonderheit dabei: Der fünfjährige Family Affair THC verbrachte seine ersten Lebensjahre im bekannten Naturschutz-Projekt Thüringeti im thüringischen Crawinkel und kam so als echtes Wildpferd zu Süss. Einen zweiten Platz gab es für Süss und Dynoro zudem in der Dressurpferdeprüfung der Klasse L.

Paul Suttorp gewinnt E-Dressur

Am Sonntagmorgen stand zunächst der zweibeinige Nachwuchs im Fokus. Für den gastgebenden Verein siegte Paul Suttorp mit seinem Pony Daryus in einer Dressurprüfung der Klasse E. Den anschließenden Dressurreiter-Wettbewerb sicherte sich Greta Lütke-Harmann (RV Albersloh) mit ihrem Pony Revel Rolo.

Deutlich anspruchsvoller waren die Anforderungen in der Dressurprüfung der Klasse L. Dort belegte Leonie Habrock (RFV Milte-Sassenberg) mit der westfälischen Stute Sweet Heart als beste Reiterin aus dem Kreis Warendorf Platz drei. Den Sieg holte sich die für den RFV Nienberge-Schonebeck startende Theresa Brinkmann mit Fashion’s Rubin.

Sportlicher Höhepunkt war die Dressurprüfung der Klasse M, in der 27 Teilnehmer an den Start gingen. Den verdienten Sieg verbuchte mit einem beeindruckenden Ritt Petra Middelberg (ZRFV Lienen), die mit dem erst siebenjährigen Hengst Fine Flashlight auf die Note 7,8 kam. Mit der Note 7,6 knapp geschlagen belegten Jan Wigge (ZRFV St. Georg Wadersloh) und Bocelli Platz zwei. Dritte wurde Irmgard Pentrop (RV Albersloh) mit Winston AW (7,5). Die Ehre des gastgebenden Vereins verteidigten Josef Goffings und sein Westfale Eddi, die mit der Note 7,0 an neunter Stelle platziert wurden.