Jetzt will der SC DJK Everswinkel auch gegen Riemke gewinnen

Der Auftakt in die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga gelang dem SC DJK Everswinkel mit einem klaren Sieg in Netphen nahezu perfekt. Nun soll gegen den SV Teutonia Riemke auch der erste Heimsieg gelingen.

Lena Silvers und der SC DJK Everswinkel empfangen am Sonntag in der Kehlbachhalle Teutonia Bochum-Riemke

Der Auftakt in die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga gelang den Oberliga-Handballerinnen des SC DJK Everswinkel mit einem klaren Sieg in Netphen nahezu perfekt. Nun soll auch der erste Heimsieg gelingen, wenn am Sonntag ab 17 Uhr der SV Teutonia Riemke in der Kehlbachhalle zu Gast ist.

„Wir hatten einige Ausfälle, der Gegner auch. Dazu gab es Corona-Quarantäne bei einigen Spielerinnen. Das hat sich am Ende ausgeglichen und wir haben verdient gewonnen“, blickt SC-DJK-Trainer Franziska Heinz noch einmal auf den Auswärtssieg zurück. „Derzeit weiß man immer erst kurzfristig vor dem Spiel, wer zur Verfügung steht oder nicht.“ Die Pandemie lässt grüßen.

Das ist auch vorm Heimspiel gegen Bochum nicht anders. „Ich kenne den Gegner gar nicht, gucke mir aber ein Video an“, sagt Heinz zur Vorbereitung. Ob das wirklich hilft, hängt auch von der Besetzung der Gäste ab.

Der Großteil der Everswinkeler Spielerinnen hat die Infektion bereits durchmachen müssen, mal mit mehr, mal mit weniger Problemen. Sicher ausfallen wird Michelle Behrens, hinter dem Einsatz von Sarah Große-Schute steht noch ein Fragezeichen. Alle anderen sollten im Kader sein.

„Und dann wollen wir das Heimspiel natürlich gewinnen und die Punkte zu Hause behalten“, macht Heinz klar. Immerhin hat Everswinkel zusammen mit Bad Salzuflen bei fünf Minuszählern derzeit die wenigsten Gegenpunkte auf dem Konto.