Jöcker und Kriwet zurück im Kader des TuS Freckenhorst

Der TuS Freckenhorst empfängt am Sonntag den SV Drensteinfurt zum Bezirksliga-Derby. Zwei Akteure kehren in den Kader der Elf vom Feidiek zurück. Beelens Übungsleiter Stefan Bruns macht derweil eine mutige Ansage.

Daniel Golparvari (vorne) hat mit Freckenhorst Heimrecht gegen Drensteinfurt, Timo Hoffmann hofft für Beelen auf seine Rückkehr in den Kader vor der Begegnung in Heessen.

Die Ausgangslagen sind völlig unterschiedlich. Während der TuS Freckenhorst seinen Platz im oberen Drittel der Bezirksliga ab 15 Uhr zu Hause gegen den SV Drensteinfurt behaupten will, steckt BW Beelen im Abstiegskampf und möchte eine Viertelstunde später etwas Zählbares beim SVE Heessen mitnehmen.

„Und das wird bis zum Saisonende auch nicht mehr viel besser“, sagt Freckenhorsts Trainer Christian Franz-Pohlmann und meint die angespannte Personalsituation. Denn kaum ist mal wieder ein Spieler mit dabei, fällt auch schon ein anderer aus. So auch am Sonntag. Dann steht zumindest Pierre Jöcker wieder zur Verfügung, allerdings muss Bernd Kieskemper dieses Mal aus privaten Gründen passen.

Kieskemper fehlt

Ein kleiner Lichtblick ist, dass Nicolas Kriwet nach seiner langen Verletzungspause wieder seine ersten beiden Trainingseinheiten absolviert hat. Er wird zumindest auf der Bank sitzen.

Ansonsten ist der TuS auf Hilfe aus der Reserve angewiesen. „Da geht ein riesengroßer Dank an alle“, sagt Franz-Pohlmann. „Egal wer da zu uns kommt, jeder gibt immer alles und hilft. Das ist nicht selbstverständlich.“

Was den Gegner angeht, warnt der Übungsleiter davor, ihn zu unterschätzen. „Wir haben schon im Hinspiel beim 2:2 Glück gehabt, dass wir nicht verloren haben. Drensteinfurt steht mit dem Rücken zur Wand und hat in der Offensive mit Diogo Castro einen Unterschiedsspieler dazubekommen“, so Franz-Pohlmann. „Trotzdem wollen wir natürlich das Spiel gewinnen.“

Das wollen auch die Beelener, die nach der Winterpause noch nicht richtig in Tritt gekommen sind, beim SV Heessen in Hamm. „Wir kommen nicht ohne mindestens einen Punkt zurück“, verspricht Trainer Stefan Bruns vor der wichtigen Begegnung.

Heukeshofen ist zurück

Da bleibt nur zu hoffen, dass die Mannschaft nicht kurz vor dem Ortseingang stehenbleiben muss.

Um zu punkten bedarf es auf jeden Fall mehr Effektivität vor des Gegners Tor. „Da haben wir einfach unsere Chancen nicht genutzt und das muss besser werden“, weiß Bruns, der nach der abgelaufenen Gelbsperre wieder auf Tim Heukeshofen als seinen Taktgeber im Mittelfeld zurückgreifen kann. Zudem scheinen Mohamed Mara und Timo Hoffmann ihre Krankheiten auskuriert zu haben. Mehr als fraglich ist allerdings der Einsatz von Jan Bruhns, den Wadenprobleme schon am vergangenen Sonntag extrem plagten.