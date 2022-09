Joker aus der A-Jugend sticht für den VfL Sassenberg

Die Warendorfer SU kam über ein Heim-Unentschieden gegen Mauritz nicht hinaus. Der VfL Sassenberg gewann überraschend bei der SG Sendenhorst.

Warendorfer SU - SV Mauritz 1:1 (0:1). „Insgesamt war das ein gerechtes Unentschieden gegen einen starken Gegner“, bilanzierte Warendorfs Trainer Lukas Krumpietz. In der ersten Hälfte hatten beide Mannschaften richtig gute Chancen, allerdings traf nur Voss für Mauritz ins Netz. Die beste WSU-Chance ließ Julian Gösling liegen, der kurz vor dem leeren Tor den Ball nicht traf.

Das 1:1 in der 74. Minute erzielte Gian-Luc Klemckow per Handelfmeter. „Den pfeift auch nicht jeder Schiedsrichter, da war das Glück auf unserer Seite“, so Krumpietz, dessen Schützlinge sehr viel investierten. Am Schluss hielt Frederic Leve im Tor mit zwei starken Paraden den Punkt fest. Gelb-Rot gab es nach wiederholtem Foulspiel für Niklas Fromme. Mehr war letztlich gegen starke Mauritzer nicht drin.

WSU: Leve – Theres (71. Austermann), Fromme, Le. Burchardt, Freye, La. Burchardt, Schwienhorst, Niehoff (70. Hakenes), Klemckow, Hövener, Gösling. Tore: 0:1 Voss (28.), 1:1 Klemckow (74.).

SG Sendenhorst - VfL Sassenberg 0:1 (0:0). Das hatten wohl nur wenige Fans erwart. Überraschend, aber nicht unverdient entführte der VfL drei Punkte aus Sendenhorst. Spieler des Tages war Linus Maas, der eigentlich noch in der A-Jugend kickt und zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Bei seinem ersten Einsatz bei den Senioren stand er in der 79. Minute goldrichtig, nachdem Steven Czajor ein Abwehrbein der SG getroffen hatte und Maas abstaubte. „Das war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel“, fand Gästetrainer Patrick van der Sanden. „Es war eigentlich klar, dass der gewinnt, der das erste Tor schießt. Es gab im gesamten Spiel kaum Chancen auf beiden Seiten.“

BSV Ostbevern - SC Füchtorf 1:1 (0:1). Immerhin einen Punkt entführte der SC Füchtorf aus Ostbevern. Beim 1:1 führte die Mannschaft von Trainer Thorsten Butz sogar bis weit in die zweite Hälfte, musste dann aber noch den Ausgleich hinnehmen. Nazmi Muja hatte seine Farben mit einem spektakulären Seitfallzieher in der ersten Halbzeit in Front gebracht (24.), aber Lukas Kowol glich noch aus (68.). Insgesamt ein gerechtes Remis. So sah es auch SC-Trainer Butz. „Der BSV war in der ersten Halbzeit deutlich besser und hätte da bereits führen müssen. Im zweiten Durchgang haben wir dann zu viele Chancen liegen lassen.“

SG Telgte II - SC DJK Everswinkel 3:1 (1:1). Dem SC DJK reichte eine Führung nicht, um zu punkten. Die Telgter holten den ersten Sieg in dieser Saison.

SC DJK: Rempel – S. Ottens, Klass, L. Ottens, Kwiaton (85. Sezer), Brügger, Bödding, Kruse, Brüning (55. Auffahrt), Philipp (69. Bellmann), Eickelmann (74. Thiemann). Tore: 0:1 Brügger (18.), 1:1 Holthusen (32.), 2:1 Krolikowski (62.), 3:1 Starzonek (82.).