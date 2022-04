Katrin Eckermann gewinnt in Miami 100 000 Euro

Die Reiter aus dem Kreis Warendorf nutzten das lange Osterwochenende, um auf großen nationalen wie internationalen Turnieren zahlreiche Schleifen zu sammeln.

Beim Internationalen Vielseitigkeitsturnier in Radolfzell schafften es drei Aktive der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf, im U 25-Förderpreis der Internationalen Vielseitigkeit auf Drei-Sterne-Niveau gleich die Plätze eins bis drei zu belegen. Hinter dem Sieger Calvin Böckmann mit The Phantom oft he Opera kamen seine Kameraden Jerome Robine mit Black Ice und Brandon Schäfer-Gehrau mit Lucius auf die Ränge zwei und drei.

Im abschließenden Großen Preis der Lenklarer Reitertage in Werne wurde der Freckenhorster Jan Andre Schulze Niehues mit Fitch Dritter.

Im Nationenpreis der Ponyspringreiter beim Internationalen Offiziellen Jugendspringturnier im italienischen Gorla Minore gehörte Helena Becker (Sendenhorst) mit Christoph Columbus zur siegreichen deutschen Mannschaft.

Den größten Erfolg erzielte Katrin Eckermann (Sassenberg) beim Internationalen Fünf-Sterne-Springturnier im amerikanischen Miami. Mit ihrer Stute Cala Mandia, einer Tochter des Warendorfer Landbeschälers Capistrano, die sie 2019 auch erfolgreich beim Bundeschampionat vorstellte, gewann Eckermann den Großen Preis der Global Champions Tour und damit zugleich ein Preisgeld von 100 000 Euro.