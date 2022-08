Katrin Eckermann mit guter Vorstellung

Bei der Westfalenwoche in Handorf, in deren Rahmen auch die Westfälischen Meisterschaften im Springreiten ausgetragen wurden, waren mehrere Teilnehmer aus dem Kreis Warendorf erfolgreich. Dabei ging es auch um die Zulassung zu den Bundeschampionaten.

Reiten: Westfalenwoche in Handorf

Bei der Westfalenwoche in Handorf, in deren Rahmen auch die Westfälischen Meisterschaften im Springreiten ausgetragen wurden, waren mehrere Teilnehmer aus dem Kreis Warendorf erfolgreich. Dabei ging es auch um die Zulassung zu den Bundeschampionaten, die vom 31. August bis 4. September auf dem Gelände des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei in Warendorf stattfinden.