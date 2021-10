Kilometerfresser vom BBC Münsterland vor hoher Hürde

Vor einer Woche waren sie in Hamburg, am Samstag geht es nach Wiesbaden – die Rollstuhlbasketballer vom BBC Münsterland fressen derzeit fleißig Kilometer auf deutschen Autobahnen. Die Aussichten auf ein erfolgreiches Abschneiden in der hessischen Landeshauptstadt stuft Coach Marcel Fedde als eher gering ein.

Der BBC Münsterland macht weiter Kilometer. Nach dem Gastspiel am vergangenen Wochenende in Hamburg geht es am Samstag zu den Rhine River Rhinos nach Wiesbaden (Anwurf: 17 Uhr). Dort wartet der Tabellendritte der Rollstuhlbasketball-Bundesliga auf die Münsterländer. Was die Aufgabe wahrlich nicht einfacher macht.

„Es wird sehr schwer“, sagt BBC-Trainer Marcel Fedde. Die Hessen haben sich verstärkt und suchen ihren Platz hinter den beiden Spitzenteams Thuringia Bulls und RSV Lahn-Dill. Der Weg dorthin ist aber auch für die Hessen schwer: Zuletzt verloren sie gegen die Doneck Dolphins Trier (71:77), nachdem sie das Spiel lange im Griff hatten.

In Trier wiederum feierte der BBC kürzlich seinen zweiten Saisonerfolg. „Diese Niederlage für Wiesbaden war überraschend“, findet Marcel Fedde, der sich davon aber nicht irritieren lassen will. Eine Chance auf einen eigenen Sieg in Hessens Landeshauptstadt von „10 bis 20 Prozent“ rechnet er sich aus. Immerhin: „Wir wollen so gut wie möglich mithalten.“ Das klappte zuletzt in Hamburg nicht so wie gewünscht, dort sei im letzten Viertel alles „schief gelaufen, was schief laufen kann“, findet Fedde klare Worte.

In der Hansestadt hatte sich der BBC mehr erhofft. Trotz der Niederlage ist der BBC im Soll, will aber schnell nachlegen, um gar nicht erst in den Abstiegskampf zu geraten.

Ob das schon in Wiesbaden klappt? Wir versuchen uns so gut wie in der letzten Saison gegen Wiesbaden zu verkaufen“, sagt Marcel Fedde. Beim Heimspiel im März wurden die Rhine River Rhinos mit 68:65 bezwungen.

Das aber will Fedde nicht überbewerten: „Da haben sie uns wohl noch nicht für voll genommen“, denkt sich der BBC-Trainer. Nach der Niederlage in Trier dürfte das für die Wiesbadener ein weiterer Grund sein, um sich diesmal bis zum Schlussreinzuhängen.

In dieser Bundesliga-Saison scheint viel möglich, wie der vergangene Spieltag eindrucksvoll zeigte: Trier schlug Wiesbaden, Köln gewann gegen Hannover.

Also: Auch ohne Philip Schorp, der noch immer wegen einer Grippe ausfällt, ist der BBC nicht chancenlos in Hessen.