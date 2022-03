Kleiner Kader des TuS Freckenhorst gewinnt deutlich in Hamm

Dominik Schöppner (l.) brachte den TuS Freckenhorst mit 1:0 in Führung.

Mit nur 14 Spielern reiste Fußball-Bezirksligist TuS Freckenhorst am Freitagabend nach Hamm. Die Qualität der verbliebenen Truppe reichte aus, um die zweite Mannschaft der Spielvereinigung mit 4:0 (1:0) zu besiegen.

Von Beginn an war es ein intensives Spiel. Um jeden Ball wurde hart gekämpft, wobei die Gastgeber allerdings keinerlei Torgefahr entwickelten. Im Gegensatz zum TuS. Ein Traumpass von Kieskemper erreichte Schöppner, der in der 25. Minute mit einem Linksschuss aus zwölf Metern die 1:0-Führung erzielte. Freckenhorst drängte weiter, die Hammer dezimierten sich selbst. Nach einer Tätlichkeit an Simon musste Bozkurt mit Rot vom Feld gehen (42.). Drei Minuten später hatten die Hausherren die größte Tormöglichkeit, Bergstein parierte prächtig.

„ »Eine tolle, mannschaftlich geschlossene Leistung von uns.« “ Heinz Goldmann

In Hälfte zwei nutzte der TuS seine vielen Torgelegenheiten besser. Schubert erhöhte nach 60 Minuten auf 2:0. Er traf 14 Minuten später nur den Pfosten. Ein Doppelschlag von Tünte (79.) und Kleinelanghorst (82.) sorgte für den verdienten 4:0-Endstand. „Eine tolle, mannschaftlich geschlossene Leistung von uns, ein hochverdienter Sieg“, befand TuS-Vorstand Heinz Goldmann.

TuS: Bergstein – Schuler, Simon, Achenbach, Jaspert – Schöppner, Kieskemper, Kaldewey – Tünte, Mattews (69. Kleinlanghorst) – Schubert (84. Bahonjic). Tore: 0:1 Schöppner (25.), 0:2 Schubert (60.), 0:3 Tünte (79.), 0:4 Kleinelanghorst (82.). Rote Karte: Bozkurt (42./Hamm II).