Klemckow kehrt aus Sassenberg zur Warendorfer SU zurück

Natürlich dreht sich das Spielerkarussell auch schon im Winter, die Weichen für die neue Saison werden gestellt. So auch beim VfL Sassenberg und der Warendorfer Sportunion. Jetzt wurde bekannt, dass Angreifer Gian-Luc Klemckow nach zwei Jahren in der Hesselstadt den Weg zurück an die Ems geht.

Klemckow war in der Vergangenheit immer wieder von langwierigen Verletzungen geplagt und kam so nur selten richtig in Tritt. Wenn der Mittelstürmer allerdings fit war, dann war er bisher auch ein Torgarant. Das stellte er auch bereits bei der WSU sowohl in der Jugend als auch bei den Senioren mehrfach unter Beweis.

Nach Torwart Jan-Philipp Hart vom TuS Freckenhorst, der sich den Warendorfern bereits in der Winterpause angeschlossen hat, ist es bereits der zweite Zugang, der in der kommenden Saison helfen soll. Und das unabhängig von der Liga. Derzeit führt die WSU die Staffel 2 der Kreisliga A an und liebäugelt mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Bis dahin ist es allerdings noch ein sehr weiter Weg.

Richard Beil, der den TuS Freckenhorst erst vor wenigen Wochen berufsbedingt verlassen hatte, hat bereits einen neuen Verein gefunden – den Ligakonkurrenten SV Neubeckum. Bei dieser Verpflichtung spielt Pragmatismus eine große Rolle. „Wir sind uns alle einig, dass wir lieber nur hin und wieder auf ihn bauen können als gar nicht“, sagt Erwin Nowotzin, Geschäftsführer des SVN.

Der 27-jährige Defensiv-Alleskönner Beil spielte in der Hinrunde noch für Freckenhorst, hatte sich dort aber zur Winterpause verabschiedet. Mit dem Hintergrund: Aus beruflichen und privaten Gründen kann Beil ab sofort nicht mehr gewährleisten, bei allen Trainingseinheiten und Spielen am Ball zu sein. Was den SV Neubeckum aus genannten Gründen aber nicht abgeschreckt hat.

„Er ist ein Unterschiedsspieler, der flexibel einsetzbar ist und somit überall da helfen kann, wo gerade der Schuh drückt“, freut sich SVN-Trainer Bengt Pfeiffer schon auf den Moment, wenn Teilzeitkraft Beil das erste Mal seine Zusage für einen Einsatz geben wird.