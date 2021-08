Königliche Gäste: TuS Freckenhorst gegen Real Münster

Real Münster – was für ein Vereinsname! Der Gegner im Kreispokal ist dem TuS Freckenhorst aber gänzlich unbekannt. Noch kein einziges Spiel – auch nicht in der Vorbereitung – hat die neu gemeldete Mannschaft bisher bestritten. Am Wochenende hat Real noch bei den Deutschen Meisterschaften im Beach­soccer mitgespielt.

Es gibt diese Fußballspiele, da weiß man im Vorfeld einfach nicht, was da auf einen zukommt. Und genau so eine Partie muss Bezirksligist TuS Freckenhorst am heutigen Dienstag bestreiten, wenn Real Münster ab 19.30 Uhr seine noch völlig unbeschriebene Feldfußball-Visitenkarte in der ersten Runde des Kreispokals am Feidiek abgeben wird. Der schon 2015 gegründete Club hat in dieser Saison erstmals für die C-Liga gemeldet.