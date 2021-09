Kreisjugendstandarte wird vergeben

Das Reitturnier des RFV Warendorf wird am Wochenende nachgeholt. Eigentlich hätte es schon Anfang April stattfinden sollen. In der Kreisstadt geht es unter anderem um die Kreisjugendstandarte und den Springpokal.

Normalerweise wird der renommierte Wettkampf um die Kreisjugendstandarte der Reitvereine des Kreises Warendorf zur Eröffnung der Grünen Saison Anfang April beim Reit- und Fahrverein Warendorf ausgetragen. Aber was ist auch im zweiten Corona-Jahr für Sportveranstaltungen schon normal.

Da das April-Turnier pandemiebedingt ausfallen musste, holen es die Warendorfer am kommenden Wochenende nach. Zudem wird am Sonntag die dritte Etappe des 41. Volksbank Springpokals ausgetragen, die Spannung verspricht. Denn nach den beiden ersten Wertungen liefern sich Teams des RV Albersloh und des RZFV Ennigerloh-Neubeckum ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Gesamtsieg.

Gestartet wird am Samstag ab 9 Uhr auf dem Springplatz mit einem Stilspringen der Klasse L und in der Halle ab 9.30 Uhr mit einem Dressurreiter-Wettbewerb. Ab 10 Uhr starten in der Halle die Dressurprüfungen der Klassen E und A, die in die Wertung der Kreisjugendstandarte einfließen. Ab 13.30 Uhr beginnen auf dem Springplatz die für die Standarte relevanten Springen.

Am Sonntag geht‘s auf dem Reitgelände bereits um 8.30 Uhr mit der Mannschafts-A-Dressur los, um 9.30 Uhr folgt ein Dressurreiter-Wettbewerb. Um 12.30 gibt es auf dem Springplatz die große Sieger- und Meisterehrung im Wettkampf der Vereine um die Kreisjugendstandarte. In der Mannschaftswertung der Klasse A haben acht Vereine genannt. Hinzu kommen sechs Teams auf dem Niveau der Klasse E.

Ab 13.30 folgt dann das Mannschaftsspringen um den Volksbank Springpokal, das auf dem Niveau der Klasse L ausgetragen wird. Den sportlichen Abschluss bildet ab 15.30 Uhr ein M-Springen auf Ein-Sterne-Niveau.

Aus gegebenem Anlass weisen die Veranstalter darauf hin, dass für alle Teilnehmer und Besucher die Drei-G-Regelung (geimpft, genesen oder negativ getestet) gilt. Dabei dürfen die Tests nicht älter als 48 Stunden sein. Kinder unter sechs Jahren und Schüler sind davon ausgenommen. Jeder, der das Turniergelände betreten will, muss sich zuvor bei der Akkreditierungsstelle mittels Luca-App oder ausgefülltem Anwesenheitsnachweis registrieren lassen.