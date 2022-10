Kriwets Traumtor zum 2:1-Sieg des TuS Freckenhorst gegen SW Hultrop

Dritter Sieg in Folge: Der TuS Freckenhorst setzte seine Klettertour in die obere Tabellenhälfte mit einem 2:1-Sieg gegen SW Hultrop fort. Nicolas Kriwet sicherte den Erfolg mit einem Traumtor.

Freckenhorsts Nicolas Kriwet (l.) vergibt hier zwar eine Chance gegen Hultrops Torwart Dominik Gertheinrich, markierte aber per Sahne-Tor auch den Siegtreffer.

Letztlich verdient fuhr Fußball-Bezirksligist TuS Freckenhorst einen 2:1 (2:1)-Sieg gegen SW Hultrop ein und konnte damit den dritten Erfolg in Serie verbuchen. Dadurch kletterten die Kicker vom Feidiek erstmals in dieser Saison in die obere Tabellenhälfte.