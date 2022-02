Lage für WSU II ist ernst – aber nicht hoffnungslos

Nach nur einem Jahr droht der Warendorfer Reserve der erneute Absturz in die Kreisliga B. Dabei sind die Emsstädter nicht einmal ein waschechter Neuling in der heimischen A-Liga. Schließlich spielten sie bereits in der annullierten Saison 2020/21 in dieser Liga keine schlechte Rolle.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs war die WSU II Vierter mit 14 Punkten aus acht Spielen. Nun sind es acht Punkte aus 13 Spielen, was nur zum vorletzten Tabellenplatz reichte. Allerdings ist die Konkurrenz noch in Sichtweite, auch wenn es kein leichtes Unterfangen werden dürfte.

„Das ist schon eine Herausforderung für uns“, erklärt Warendorfs Trainer Axel Theres. „Die erste Serie war für uns ein ständiges Auf und Ab. Wir haben ganz schlechte Spiele abgeliefert, aber auch erfolgreiche Partien hingelegt. Dennoch müssen wir nur auf uns schauen, wir dürfen nicht auf die Konkurrenz hoffen, dass sie schwächelt. Ich glaube aber nach wie vor fest daran, dass wir die Klasse halten können. Wenn ich das nicht täte, wäre ich auch fehl am Platz.“

Der Saisonstart verlief traumhaft für die WSU-Reserve. Daheim wurde Ems Westbevern mit 3:0 abgefertigt. Die gute Entwicklung der abgebrochenen Saison schien sich fortzusetzen. Doch nur eine Woche später wurden die Warendorfer jäh aus ihren Träumen gerissen, gingen in Sendenhorst mit 0:7 unter.

Doch es kam noch schlimmer. Mitte September bescherten die Warendorfer dem Mitabstiegskonkurrenten SC Hoetmar den ersten und bislang einzigen Saisonsieg. Der fiel mit 6:1 auch noch recht happig aus. „Das Spiel war sicherlich unser Tiefpunkt der ersten Serie. Danach war ich richtig bedient“, erläutert Axel Theres.

Es sollte in der Folge nur noch ein weiterer Sieg auf die Habenseite kommen. In Everswinkel stellten die Theres-Schützlinge den Spielverlauf auf den Kopf, siegten mit 3:1. „Unser Torwart Manuel Langenbach wuchs über sich hinaus, er brachte die Everswinkeler Angreifer schier zur Verzweiflung.“

Die drei Punkte hoben zwar die Stimmung, doch die sportliche Talfahrt setzte sich danach nahtlos fort mit sechs Niederlagen in Folge. Erst im Dezember glückte die Formumkehr. Vor allem das torlose Remis vor eigener Kulisse gegen Meisterschaftsanwärter SG Sendenhorst überraschte. Im letzten Spiel vor der Pause in Westbevern hatte die Warendorfer Reserve etwas Pech, fing sich das 2:2 erst eine Minute vor Schluss ein.