Leonie Ottens vom BSV Ostbevern holt wieder eine Medaille

Wieder eine Medaille im Sand, diesmal Bronze: Nach Platz vier beim U 17-Bundespokal und Silber bei der Deutschen U 17-Meisterschaft landete Leonie Ottens vom BSV Ostbevern bei der Deutschen U 18-Beach­meisterschaft auf dem dritten Rang. Das Turnier in Bottrop war erst ihr zweiter Auftritt mit Janne Uhl vom TSV Ansbach.

Das Duo war am Wochenende auf Position drei gesetzt und wurde erst im Halbfinale gestoppt. In der Vorschlussrunde verloren Ottens/Uhl hauchdünn jeweils in der Satzverlängerung mit 17:19, 16:18 gegen Maja Hau (Karlstadt) und Charlotte Körber (München). Es war ihre erste Niederlage im sechsten Turnierspiel. Nach zwei Siegen in der Vorrunde behaupteten sie sich dreimal in der Hauptrunde – mit einem klaren Zwei-Satz-Erfolg, einem 16:14, 18:16 und einem Sieg in drei Sätzen.

Nach der knappen Niederlage im Halbfinale setzten sich Ottens und Uhl im Spiel um Platz drei mit 10:15, 15:7 und 15:13 gegen Leonie Büdenbender (Freudental) und Chiara Nadalin (Tübingen) durch. Damit durften sie die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.