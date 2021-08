Leonie Ottens vom BSV Ostbevern schon wiederdeutsche Vizemeisterin

Jetzt muss sich Leonie Ottens zu Hause in Everswinkel erst mal einen Platz ausgucken, wo sie die ganzen Plaketten aufhängt. Drei Medaillen hat die Volleyballerin des BSV Ostbevern an den vergangenen drei Wochenenden bei den Deutschen Beachmeisterschaften gewonnen: erst Silber in der Altersklasse U 17, dann Bronze bei der U 18 und jetzt noch einmal Silber bei der U 19. Zuvor hatte Ottens den vierten Platz beim U 17-Bundespokal geholt.

Fast unglaublich: Die Schülerin ist noch 15 Jahre jung und schaffte die vier Halbfinalteilnahmen mit drei unterschiedlichen Spielpartnerinnen.

Jetzt bei den U 19-Meisterschaften in Laboe (Kieler Bucht) wühlte Ottens mit Emma Sambale aus München durch den Sand – verbunden mit einem Rollentausch: Diesmal war sie die Blockerin im Team. Das Duo gewann mit drei Siegen in drei Spielen seine Vorrundengruppe. Mit zwei weiteren Erfolgen zogen Ottens/Sambale ins Halbfinale ein, das sie gegen Lisa und Samira Winkler aus Regenstauf klar mit 2:0 für sich entschieden. Erst im Endspiel unterlagen die beiden dem topgesetzten Nationalduo Annika Berndt (Heidelberg) und Jule Mantsch (Düsseldorf) mit 0:2 (13:21, 15:21).