Lukas Krumpietz ist wieder Trainer der WSU-Ersten

Nun haben die A-Kreisliga-Fußballer der Warendorfer Sportunion doch schneller als erwartet einen neuen Trainer gefunden. Lukas Krumpietz, der bereits in den Saisons 2018/19 und 19/20 Trainer bei den Emsstädtern war, tritt kurzfristig die Nachfolge von Roland Jungfermann an und leitete bereits am Donnerstag das Training.

