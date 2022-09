Marcel Nevolani: „Noch nie Vergleichbares erlebt“

Die Warendorfer Hip-Hop-Formation NovaBeatz ist zurück von ihrer ersten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Mit ihrem Abschneiden in Arizona (USA) sind die Tänzerinnen sehr zufrieden, zudem sammelten sie viele neue Eindrücke.

Tanzen: Platz 19 bei WM in USA

Platz 19 unter 31 Formationen in ihrer Kategorie holte sich NovaBeatz vom Tanz-Sport-Club Warendorf bei der Hip-Hop-Weltmeisterschaft in den USA. Für alle Beteiligten war es der erste Wettkampf gegen die weltweit besten Hip-Hop-Gruppen.

Nachdem sie mit ihrer Teilnahme als amtierender deutscher Meister bei der Hip-Hop-Weltmeisterschaft in den USA Deutschland vertreten haben, sind die Tänzer der Formation NovaBeatz nun wieder zu Hause. Die WM in Phoenix (Arizona) galt in der Szene als die Veranstaltung des Jahres.