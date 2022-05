Martin Fink vom RFV Milte-Sassenberg gewinnt M**-Springen

Als eine echte „Gute-Laune-Veranstaltung“ hat sich am Wochenende das Dressur- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Vornholz entpuppt. Das lag garantiert nicht nur an dem Frühsommerwetter, den zahlreichen Besuchern und den quantitativ wie qualitativ guten Starterfeldern in den vielen Prüfungen von Freitagmorgen bis zum Sonntagabend.

Die Mitglieder des Vereins hatten mit ihrem Engagement ideale Rahmenbedingungen geschaffen. So fiel für Eva Ellebracht, zweite Vorsitzende des RFV Vornholz, ihre Premiere auch perfekt aus. In Vertretung des Vorsitzenden Markus Scharmann, der auf einer Dienstreise im Ausland weilte, hatte Ellebracht die Turnierleitung der Großveranstaltung mit mehr als 900 Starts übernommen.

„Nö, aufgeregt war ich nicht. Unsere Mitglieder sind ja ein eingespieltes Team. Da weiß jeder genau, was er zu tun hat, damit alles reibungslos funktioniert. Das war ein richtig cooles Turnier. Wir hatten auch wieder neue Reiter dabei, die hier erstmals gestartet sind und uns gesagt haben, dass sie gerne wiederkommen“, sagte die 29-Jährige zum Abschluss des Turniers.

Grund zur Freude hat am Freitagabend Lisa-Christin Lindstedt (RV Albersloh) im ersten von drei M-Springen des Turniers. Die 30-jährige Sendenhorsterin, die erst seit einigen Jahren im Turniersport aktiv ist, ließ die Profis in der mit 31 Paaren gut besetzten Prüfung alt aussehen. Mit dem 14-jährigen Westfalen Anton, einem Sohn des Warendorfer Landbeschälers Arpeggio, lieferte sie mit einem fehlerfreien Ritt in 56,25 Sekunden die schnellste Nullrunde ab.

Da mussten sich auch im Normalfall schwer zu schlagende Reiter wie Reinhard Knappheide (RFV Ostbevern) mit Paula (0/57,83 Sekunden) und Alexander Rottmann (RFV Vornholz) mit Firth of Tay R (0/61,75) mit den Plätzen zwei und drei begnügen.

„Eigentlich sollte Anton verkauft werden, weil Platz gemacht werden musste für jüngere Pferde. Da er aber schon ein etwas spezielles Pferd ist, klappte das nicht und so hat mein Mann ihn 2019 für mich erworben“, so Lindstedt. Anscheinend eine gut Investition.

Als gut eingespieltes Team erwiesen sich am Samstag Hedwig Laumeier vom RFV Vornholz und ihr aus Familienzucht stammender Prinz Poldi. Dabei gingen beide in der M-Dressur mit dem Handicap an den Start, als erstes von 28 Paaren antreten zu müssen.

Doch Prinz Poldi, der ansonsten gerne etwas umweltorientiert und wenig bei der Sache ist, blieb gelassen. Mit der Note 7,6 reichte es für Laumeier hinter Nadine Beilmann (RFV Herzebrock-Rheda) mit Lexico H (8,0) und Christian Schulze Topphoff (RFV Gustav Rau Westbevern) mit Emszauber As (7,8) für den dritten Platz.

Abschließender Höhepunkt des Turniers war das M-Springen auf Zwei-Sterne-Niveau mit Siegerrunde am Sonntagnachmittag um den „Clemens-von-Nagel-Gedächtnispreis“. Hier zeigte sich einmal mehr die Flexibilität des Veranstalters. Bereits in der Ausschreibung hatte man bei den Springprüfungen bewusst auf eine Startplatzbegrenzung verzichtet, um vielen Reitern eine Teilnahme zu ermöglichen. Kurz vor Beginn der Prüfung wollten zwei Amazonen nachnennen, obwohl dadurch das Springen in zwei Abteilungen platziert werden musste, was zusätzliche Kosten verursachte.

Für Turnierleiterin Eva Ellebracht aber kein Problem, sie ließ die Nachnennung zu. Belohnt wurde die Entscheidung mit einer anspruchsvollen Prüfung, bei der 33 Paare starteten. Mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt in der Siegerrunde gewann Martin Fink (RFV Milte-Sassenberg) mit dem erst siebenjährigen Holsteiner Cascadello I-Sohn Cloude Nine die erste Abteilung (0/44,59 Sekunden) vor Alexander Rottmann (RFV Vornholz) mit Fidelia R (0/45,89). Finks Ehefrau Jana (RFV Milte-Sassenberg) war mit Catokio, zwar in 43,42 Sekunden etwas schneller als ihr Mann, musste aber vier Strafpunkte für einen Abwurf akzeptieren, was ihr den dritten Platz einbrachte.