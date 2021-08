Mission des TuS Freckenhorst startet gegen den VfL Wolbeck

Die Mission beginnt. „Wir wollen ganz oben angreifen“, erinnert Christian Franz-Pohlmann vor dem Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga 7 ein letztes Mal an die Saisonziele des TuS Freckenhorst, ehe es am Sonntag (15 Uhr) am Feidiek gegen den VfL Wolbeck erstmals wieder um Punkte geht.

Die Vorbereitung sowie die ersten beiden Siege in Kreis- und Westfalenpokal haben den TuS in seinen Absichten und Ambitionen nur noch gestärkt. „Die Stimmung in der Mannschaft ist überragend, wir haben uns auch als Team gefunden“, lobt Trainer Franz-Pohlmann die Fortschritte in den vergangenen Wochen. Besonders hebt er seine Jungspunde hervor: Talente wie Luca Wiggelinghoff (fällt am Sonntag allerdings angeschlagen aus), Dominik Schöppner oder auch Rene Simon hätten eine „tolle Entwicklung“ hinter sich und seien bereits ernsthafte Optionen für die Startelf.

Qual der Wahl

„Das Gedränge ist größer, alle wollen natürlich beginnen“, freut sich Franz-Pohlmann über die Qual der Wahl vor dem Start gegen Wolbeck. „So ist richtig Zug im Training“, fügt er noch hinzu. Seine erste Elf für den Auftakt stand unter diesen Umständen am Freitag auch noch nicht ganz fest: „Bis Samstagabend werde ich mir noch ein paar Gedanken machen.“

Durch punktuelle Verstärkungen im Sommer hat Freckenhorst die Qualität seines Kaders angehoben – und das wird wohl auch nötig sein, wenn die Mission erfolgreich sein soll. „Die Liga ist an der Spitze sehr, sehr stark“, warnt Franz-Pohlmann, dass es keine Selbstverständlichkeit sein wird, um den Aufstieg mitzumischen. Kandidaten für die Top Drei sind für ihn Westfalia Soest, SG Oestinghausen und SF Ostinghausen, eventuell auch noch der SVE Heessen – und natürlich Freckenhorst.

Wolbeck nicht? „Es gibt bestimmt wieder eine Überraschungsmannschaft, vielleicht wird es der VfL“, will Franz-Pohlmann zwar nichts ausschließen, den ersten Widersacher aber auch nicht stärker reden als er ist. „Wolbeck hat uns im Westfalenpokal gegen Recke beobachtet. Die wissen, was sie erwartet. Wir werden ein sehr aktiver Gegner sein“, reibt sich der TuS-Trainer beim Gedanken an das Heimspiel bereits die Hände. Er sieht sein Team gewappnet – für den VfL Wolbeck und für die ganze Mission.