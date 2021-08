Mit Tybussek in die Bezirksliga

Klaus Kerkhoff (Mitte), hier 1996 beim Spiel in Ostenfelde, ging stets mit vollem Einsatz in der Everswinkeler Offensive zu Sache

Erklingt der Name Helmut Tybussek, dann geraten die Everswinkeler Verantwortlichen ins Schwärmen. „Er war schon ein ganz besonderer Trainer, hatte mit uns viel Erfolg“, weiß SC-DJK-Seniorenobmann Dieter Rengers zu berichten, der selbst unter Tybussek als extrem torgefährlicher Mittelstürmer unterwegs war. Der ehemalige Spieler von Preußen Münster und Mitglied der legendären Bundesliga-Mannschaft der Adlerträger hatte 1967 die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und stieg später ins Trainergeschäft ein. In Everswinkel blieb er zwar nie lange, brachte es aber auf drei Amtszeiten.

1977 feierte der SC DJK mit der überlegenen Meisterschaft seinen größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Der damalige Fußball-Obmann Bernhard Hanhart wusste, wem er den Aufstieg zu verdanken hatte. Von entscheidender Bedeutung sei fraglos die Verpflichtung des Trainers Helmut Tybussek gewesen. Er habe in jeder Beziehung hervorragende Arbeit geleistet, den Spielern ein bisher nicht gekanntes Trainingsangebot offeriert. Die Trainingsbeteiligung habe bei nahezu 100 Prozent gelegen. Der Weihnachten 2019 verstorbene Tybussek verabschiedete sich aber bereits nach zwei Jahren.

Everswinkel hielt sich vier Jahre in der Bezirksliga, wechselte allerdings zwischen der Staffel Münster und Hellweg Nord. 1983 wurde Helmut Tybussek zurückgeholt, mit Erfolg. Wieder schaffte er auf Anhieb die Meisterschaft, Everswinkel war zurück in der Bezirksliga. Er blieb dieses Mal drei Jahre, so lange dauerte auch Everswinkels Verweildauer in der Bezirksliga. Der Abstieg 1987 beendete das Thema Bezirksliga bis heute.

Aus den beiden Meistermannschaften 1977 und 1984 rekrutierten die Everswinkeler später auch weitere Cheftrainer der ersten Mannschaft. Friedhelm Hempelmann war 1988 der erste ehemalige Meisterspieler (1976/77), der auf dem Trainerposten Platz nahm. Sein Nachfolger wurde sein ehemaliger Lehrmeister Helmut Tybussek. Das dritte Engagement des ehemaligen Bundesliga-Abwehrspielers war aber nicht von Erfolg gekrönt. Der Zauber schien verflogen zu sein.

Dieter Rengers – Meister 1977 – kehrte 1999 zum SC DJK zurück, schaffte vier B-Liga-Vizemeisterschaften und 2003 die Rückkehr in die A-Liga. Die Punktgleichheit mit dem TuS Hiltrup III bescherte ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg, das der SC DJK vor 400 Zuschauern in Rinkerode mit 3:1 gewann.

Manfred Schröder, Mitglied der Meistermannschaft 1984, sprang erstmals 1995 ein. Die Everswinkeler waren mit Walter Wolf in der Saison 1994/95 unzufrieden und trennten sich im März schon wieder von ihm. Schröder sprang bis zum Saisonende ein, ehe Spielertrainer Horst Stuermer aus Sendenhorst verpflichtet wurde. Der wiederum musste in seiner dritten Saison bereits Anfang Oktober den Stuhl räumen. Manfred Schröder sprang wieder ein.

Seine dritte Amtszeit beendete Schröder dann aber selbst. Es war die peinlichste Saison für die Rot-Schwarzen in der Vereinsgeschichte. 2008/09 warf er zum Jahresende das Handtuch, übergab den Staffelstab an Daniel Thihatmar. Der konnte nicht mehr retten, was nicht zu retten war. Everswinkel wurde Letzter in der Staffel B3. Normalerweise bedeutet das Abstieg in die Kreisliga C. Das wäre ein Novum in der Vereinsgeschichte gewesen. Doch die eigene Reserve rettete in der Parallelstaffel B2 die Vereinsehre, sicherte mit Rang 13 den B-Liga-Startplatz für das Folgejahr.

Daniel Thihatmar konnte aber unbeirrt weiterarbeiten und hinterließ bei seinem Abschied im Jahre 2013 einen A-Ligisten. Niemals zuvor war ein Aufstieg so bittersüß wie der aus jener Saison.

Die Kreisliga-Reform war der schmerzhafte Grund. Die Spielzeit 2013/14 galt als Qualifikationssaison für die eingleisige A-Liga. Als Aufsteiger hast du unter normalen Umständen keine Chance, in die obere Hälfte zu gelangen. Doch Frank Plagge – „den hätten wir gerne länger gehalten“, weiß Rengers zu berichten – schaffte fast das Unmögliche. Nur weil Borussia Münster gegen Meister VfL Sassenberg in der Schlussminute den 4:3-Siegtreffer schoss, rutschte der SC DJK auf Platz acht ab und verpasste die Qualifikation. Ungünstiger hätte es nicht laufen können.

Peter Knein korrigierte das dann 2016. Er war nach Helmut Tybussek der zweite SC-DJK-Trainer, der in seinem Premierenjahr gleich Meister wurde.