Nachwuchs der LG Ems Warendorf feiert zahlreiche Siege

Leichtathletik: Wettkampf in Rheine

Warendorf

An einem Wettkampf in Rheine nahmen 25 junge Leichtathleten der LG Ems Warendorf teil. Als zahlenmäßig größte Mannschaft bekamen sie dafür einen Pokal überreicht. Sie waren aber auch in den Wettbewerben sehr erfolgreich.