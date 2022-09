Neuerungen kommen gut an

Sehr gut angenommen wurden die zahlreichen Neuerungen bei den 29. Bundeschampionaten in Warendorf. Für die westfälische Züchter- und Reiterwelt war besonders der Auftritt der dreijährigen Stute Eivissa erfreulich. Sie zog alle in ihren Bann.

Reiten: Bundeschampionate in Warendorf

Fünf Tage lang, von Mittwoch bis Sonntag, schaute zwar nicht die ganze Welt, aber zumindest die ganze Pferdesportwelt auf Warendorf. Denn die dort auf dem Gelände des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) veranstalteten 29. Bundeschampionate lockten Reiter und Besucher aus ganz Deutschland und vielen anderen Ländern in die Emsstadt.

Rund 40 000 zahlende Gäste, Reiter, Pfleger, Pferdebesitzer, Züchter, Aussteller, Helfer und Offizielle sowie mehr als 1000 Pferde und Ponys bevölkerten das Areal. Sehr gut angenommen wurden die zahlreichen Neuerungen wie überdachte Tribünen oder der Shuttle Service zu den Parkplätzen. Auch die neuen Prüfungsformate für die siebenjährigen Dressurpferde sowie für die achtjährigen und älteren Springpferde waren bei ihrer Premiere ein voller Erfolg und sollten im kommenden Jahr auf jeden Fall wiederholt werden.

Lange nicht mehr so viele Top-Pferde

Das „Schaufenster der deutschen Pferdezucht und des deutschen Ausbildungssystems junger Pferde“, wie die Bundeschampionate auch gerne von der ausrichtenden Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) genannt werden, bot auf insgesamt fünf Prüfungsplätzen Pferdesport satt. Besonders zu erwähnen: das Niveau der Springpferde und dabei besonders die Klasse der Fünfjährigen. Eigentlich alle Fachleute waren sich einig, dass man schon lange nicht mehr so viele Top-Pferde in diesem Format in Warendorf gesehen hat.

Stilistisch sauber und extrem schnell

Für die westfälische Züchter- und Reiterwelt war besonders der Auftritt der dreijährigen Stute Eivissa erfreulich. Die von der Schwedin Jessica Lynn Thomas vorgestellte Tochter des Escamillo aus der Zucht von Kathrin Hadeler wusste alle in ihren Bann zu ziehen und siegte hochverdient in der Klasse der Stuten und Wallache. Zu begeistern wusste ebenfalls eine junge Reiterin aus dem hessischen Pfungstadt. Sophie Hinners holte mit verschiedenen Pferden im Springen zahlreiche Erfolge. Ihre stilistisch feinen Ritte waren gut anzusehen und gleichzeitig durch extrem schnelle Runden erfolgreich. Ein Höhepunkt war sicherlich ihr Ritt im Finale der fünfjährigen Springpferde, das sie mit der Holsteiner Million-Dollar-Tochter Kalifa aus der Zucht von Natalie Kock gewann. Allein für die Vorstellungen von Eivissa und Hinners hätte sich ein Besuch der Bundeschampionate schon gelohnt.

Die für den RV Ostbevern startende Sina Aringer landete mit der westfälischen Secret-Tochter Sézane bei den vierjährigen Stuten und Wallachen nur knapp geschlagen auf Platz zwei.

Kurz vor Schluss abgefangen

Ein bisschen tragisch endete das Finale der fünfjährigen Geländepferde am Sonntag für den Warendorfer Sportsoldaten Jerome Robine. Bis zum letzten Starter lag er mit dem Trakehner Hengst Sturmpfeil nach einem beeindruckenden Geländeritt in klarer Führung. Doch ausgerechnet Pia Münker, die vor einigen Jahren ebenfalls Sportsoldatin in Warendorf war, zog als letzte Starterin mit ihrem Holsteiner Hengst Casoblanco noch vorbei und sicherte sich den Championats-Titel. Bei den sechsjährigen Geländepferden dominierte die für den RFV Warendorf reitende Schwedin Sara Algotsson-Ostholt mit ihrer Hannoveraner Stute Dinathia.