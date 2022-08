Neues Abenteuer für Berrit Martens in Buxtehude

Die Handball-Abteilung des SC DJK Everswinkel verliert eines ihrer größten Talente. Die 14-jährige Berrit Martens wird das Vitusdorf verlassen, um sich dem Bundesliga-Nachwuchs des Buxtehuder SV anzuschließen.

Berrit Martens ging von den Maxis bis zur C-Jugend acht Jahre lang erfolgreich auf Torejagd für den SC DJK, mit dem sie in der E-Jugend zweimal Kreismeister wurde. In der D-Jugend schaffte sie mit ihrer Mannschaft die Qualifikation zur Westfalenmeisterschaft. Mit der C-Jugend spielte Martens in der Oberliga-Hauptrunde, wo sie als junge Spielerin schon eine tragende Rolle innehatte. Die Everswinkelerin war lange Jahre Kreisauswahlspielerin und trainierte im Stützpunkt des HV Westfalen. Sie schaffte den Sprung in die Westfalenauswahl und gewann mit ihr Ende Juni den EWE-Cup.

„ Das war schon immer ein Traum von mir, unter professionellen Bedingungen Leistungssport zu betreiben. “ Berrit Martens

In diesem Sommer gab es dann verschiedene Angebote. Martens schaute sich die Möglichkeiten an und entschied sich letztlich für Buxtehude, dessen erste Damenmannschaft zu den Top-Adressen in der Bundesliga gehört. „Ich freue mich riesig auf die neue und große Aufgabe. Das war schon immer ein Traum von mir, unter professionellen Bedingungen Leistungssport zu betreiben“, erklärt Martens. „Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln und die nächsten Schritte gehen. Meiner alten Mannschaft wünsche ich eine erfolgreiche Saison“.

„ Wir verlieren ein großes Talent. Der Wechsel spricht aber für unsere gute Jugendarbeit. “ Raphael Wierbrügge

In Buxtehude besucht die Linkshänderin die Handball-Akademie. Wöchentlich stehen drei Übungseinheiten vormittags und fünf Einheiten nachmittags an. Die Jugendteams werden von hauptamtlichen Trainern und medizinischen Fachleuten betreut. Am Wochenende folgen dann das Auswahltraining und Oberliga-Spiele. Martens wohnt bereits mit zwei anderen Handballerinnen in einer Wohngemeinschaft und besucht in Buxtehude das Gymnasium als Kooperationspartner des BSV.

„Wenn Berrit weiter so fokussiert, fleißig und zielstrebig trainiert, kann sie ihre Ziele erreichen“, sind sich ihre ehemaligen Trainer Britta Stelthove und Frank Martens sicher. „Wir verlieren ein großes Talent“, erklärt Raphael Wierbrügge, Abteilungsleiter der SC-DJK-Handballer. „Der Wechsel spricht aber für unsere gute Jugendarbeit. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft viel Erfolg.“