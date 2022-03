Nina Holt stellt in Warendorf Weltrekord auf

Knapp vier Monate vor den World Games haben sich die Spitzen-Athleten der DLRG in Warendorf in starker Frühform präsentiert. Nina Holt (DLRG Harsewinkel) stellte bei den Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften einen Weltrekord auf.

Drei der Top-Rettungsschwimmerinnen, die bei den Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften in Warendorf an den Start gingen, sind (v.l.) Kerstin Lange, die neue Weltrekordhalterin Nina Holt von der DLRG Harsewinkel und Valentina Toti.

Knapp vier Monate vor den World Games, den Weltspielen der nicht-olympischen Sportarten in den USA, haben sich die Spitzen-Athleten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in starker Frühform präsentiert. Bei den Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Warendorf dominierten insbesondere die Aktiven, die im Juli die deutschen Farben in Birmingham (Alabama) vertreten.

Undine Lauerwald (DLRG Halle-Saalekreis), Alica Gebhardt und Nina Holt (beide DLRG Harsewinkel) sorgten dafür, dass in jeder der sechs Einzeldisziplinen bei den Frauen eine neue deutsche Bestmarke besteht.

„ »Die Frauen waren wirklich sehr gut.« “ Bundestrainerin Elena Prelle

„Die Frauen waren wirklich sehr gut. Jetzt müssen sie weiter hart trainieren, damit sie bei den World Games ihre bestmögliche Leistung zeigen können“, sagte die Bundestrainerin Elena Prelle, die mit den drei Sportsoldatinnen in Warendorf arbeitet.

Das größte Ausrufezeichen setzte Nina Holt aus Erkelenz. In ihrem Trainingsbecken bei der Bundeswehr beendete sie den Vorlauf über 100 Meter Kombinierte Rettungsübung in 1:08,54 Minuten – sechs Hundertstel unter der bisherigen Weltbestmarke der Italienerin Francesca Cristetti. Im Endlauf setzte die 19-Jährige sogar noch einen drauf: Deutsche Meisterin mit neuer Weltbestzeit von 1:08,06 Minuten.

„ »Das ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich bin wahnsinnig glücklich.« “ Nina Holt

„Das ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich meine Topleistung abrufen konnte“, so die junge Athletin, die damit auch zum Favoritenkreis bei den Spielen in Birmingham gehört.

Gut zwei Stunden zuvor gewann Holt den Titel im 200 Meter Hindernisschwimmen. Mit der Zeit von 2:08,29 Minuten unterbot sie ihren bisherigen deutschen Rekord deutlich. Bereits am Vortag verbesserte Holt im 50 Meter Retten einer Puppe die Bestmarke – wiederum ihre eigene – auf 33,28 Sekunden.

Lauerwald und Gebhardt stellten ebenfalls neue nationale Rekorde auf. Lauerwald schwamm im 100 Meter Retten mit Flossen zunächst im Vorlauf einen Rekord (50,63 Sekunden) und im Finale zum Sieg in dieser Disziplin. Im Retten mit Flossen und Gurtretter über die gleiche Distanz gewann sie erneut Gold. Diesmal hob sich die 19-Jährige den Rekord (57,19 Sekunden) für das Finale auf.

Gebhardt unterbot in der Disziplin 200 Meter Super Lifesaver mit ihrer Finalzeit von 2:23,71 Minuten die seit 2015 bestehende Bestzeit.

Die erfahrensten Athleten im Nationalteam, Kerstin Lange (Schwerte, 33,98 Sekunden) und Danny Wieck (Pohlheim, 28,80 Sekunden), stellten im 50 Meter Retten einer Puppe jeweils einen neuen Altersklasse-Weltrekord bei den über 30-Jährigen auf.