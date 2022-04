Noch ein Sieg und die Warendorfer SU darf feiern

Drei Spiele muss die Warendorfer SU noch bestreiten. Ein Sieg reicht, um den Klassenerhalt in einer wahrlich verrückten Liga vorzeitig klarzumachen. Der soll bei der SpVg Hesselteich-Siedinghausen in der Versmolder Sparkassen-Arena gelingen.

Drei Spiele müssen die Landesliga-Männer der Warendorfer Sportunion noch bestreiten. Ein Sieg reicht, um den Klassenerhalt in einer wahrlich verrückten Liga vorzeitig klarzumachen. Der soll am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr bei der SpVg Hesselteich-Siedinghausen in der Versmolder Sparkassen-Arena gelingen.

Die WSU ist zwar Tabellendritter, muss aber trotzdem noch zittern. In einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann und fünf von zwölf Mannschaften absteigen, geht es eben eng zu. Nach dem Rückzug der SG Sendenhorst werden noch vier Absteiger gesucht. Gewinnt die WSU, ist sie von Everswinkel, Hesselteich und Neuenkirchen/Varensell nicht mehr einzuholen. Fehlt noch ein Team: Das wird Hillentrup oder die HSG Bielefeld sein, die noch gegeneinander spielen und somit nicht mehr beide die volle Punktzahl holen können.

„Wir wollen einfach gewinnen, auch wenn das sehr schwer wird. Dann brauchen wir auch keinen Rechenschieber mehr“, sagt WSU-Trainer Stefan Hamsen.